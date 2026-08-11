467 el kardeşliğe kalktı

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'deki 50 yıllık terör belasını tarihe gömen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifini rekor oyla ve alkışlarla kabul etti, 467 el "barış ve kardeşliğe" kalktı. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinde kritik eşik aşıldı. TBMM'deki oturuma bütün partilerden milletvekilleri yüksek katılım gösterirken, Meclis'te grubu bulunan İyi Parti dışındaki tüm partiler "huzur ve kardeşlik" için destek verdi. 2,3 trilyon dolara mal olan, yarım yüzyılı ipotek altına alan terörün gündemden kalkması ile Türkiye prangalarından kurtulacak. Türkiye, bölgesinde ve dünyada büyük bir güç haline gelirken teröre ayrılan kaynaklar üretime aktarılacak, ekonomide büyük bir sıçrama yaşanacak.

12.5 SAATLİK MARATON

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Başkanvekili Celal Adan başkanlığında saat 11.00'de toplandı. Tüm partilerden milletvekilleri oturuma büyük ilgi gösterdi. Genel Kurul'da seçim sonrası düzenlenen yemin töreni ile Anayasa görüşmelerindeki kadar büyük bir katılım vardı. Genel Kurul'daki görüşme maratonu yaklaşık 12,5 saat sürdü. Genel Kurul'daki uzun maratonun sonunda yasanın tümü oylandı. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada yasa 467 oyla kabul edildi. Yasaya 87 ret, 7 çekimser oy çıktı. 31 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Referandumsuz anayasa değişikliği için gereken oyun (400) bile çok üstüne çıkan bu sonuç, TBMM tarihinin rekorları arasına girdi. AK Parti, MHP, DEM Parti yasayı destekledi. Cumhur İttifakı ortakları HÜDAPAR, DSP de olumlu oy kullandı. Yeni Parti CHP, Yeni Yol grubundan 'evet' ve 'ret' oyları birlikte verildi. TİP ve bazı bağımsız milletvekilleri de tarihi oylamada 'evet' dedi. Yeniden Refah çekimser kalırken, blok 'ret' oyu İYİ Parti'den geldi.

AF TARTIŞMALARINA YANIT: YASADA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Kürsüye çıkan bazı parti temsilcileri düzenleme ile af getirildiğini öne sürdü. MHP'li Feti Yıldız, "Düzenleme mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir" dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Özel başta olmak üzere muhalefetin "Teklif sır gibi saklandı. İçeriğini üç kişi biliyordu" iddialarına, "Gizli kapaklı bir şey yok. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun altıncı maddesini okuyanlar ne olduğunu çok net göreceklerdir, bir zahmet okusalardı" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcileri kürsüde, sürece verdiği büyük destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiler. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da teşekkür edilen isimdi.

SICAK SELAMLAŞMALAR

Genel Kurul'da, Bahçeli ile Özel tokalaşıp kısa bir sohbet etti. Kuliste oturan Bahçeli'nin yanına gelen DEM Partili Mithat Sancar ile Pervin Buldan, "Selam vermek için geldik. Hayırlı olsun" dediler.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın kabulünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır" dedi. "Bu Türkiye'nin başarısıdır" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Dikkatle, titizlikle süreci takip edeceğiz. Milletçe süreci sahiplendiğimizi ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim."

NELERİ İÇERİYOR?

TBMM'de kabul edilen tarihi yasa şu değişiklikleri içeriyor:

Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra, terör örgütü mensuplarına başvuru için 6 aylık süre tanınacak.

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme ile propagandasını yapma başta olmak üzere; örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

Adam öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışında bırakılacak.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Takip Kurulu, TBMM'de ise bir İzleme Komisyonu oluşturulacak.

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.