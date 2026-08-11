Anne Ayşe Bülbül SABAH’a konuştu: Başka canlar gitmeyecek

Aradan geçen 9 yıla rağmen Eren'in annesi Ayşe Bülbül yüreğinde ilk günkü acıyla yaşıyor. Eren için 9'uncu şehadet yıl dönümünde Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında dualar okuyan anne Ayşe Bülbül, "Eren'siz geçen 9 yıl bana 9 bin yıl gibi geldi. Mezarı bana dağ gibi sınır oldu. Yüreğim çok yanıyor, içim sürekli sızlıyor. Dünya Eren'siz bomboş gidiyor" dedi. Anne Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, " Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği büyük mücadeleyi unutmadık ,unutturmayacağız. Şimdi, devletimizin aldığı en önemli kararlardan birisi de terörsüz Türkiye konusudur. Tam destek veriyorum. Bu konu mecliste inşallah onaylanacaktır. Bundan sonra canlar gitmeyecek, kan akmayacak. Başka Eren'ler ölmeyecek" dedi



KAPIYA GÜL BIRAKIP SAKLANIRDI



Eren'in çalıştığı dönemlerde kazandığı parayla eve gelirken mutlaka ailesine bir şey aldığını belirten Ayşe Bülbül, oğlunun unutamadığı duygu dolu alışkanlığını şöyle anlattı:" Eren'im bazen kapımızın önüne gül getirir, kapıyı çalar, sonra saklanırdı. Kapıyı açtığımda önümde gülleri görür, gözyaşlarımı tutamazdım. Günlerimi Eren'in resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak geçiriyorum. Onu çok özlüyorum. Şehit oğlumun acısı gittikçe artıyor, onun özlemi hiç bitmiyor"



Eren'in ağabeyi Arif Bülbül de kardeşine duyduğu özlemin hiç dinmediğini söyledi. Eren'in çocukluk yıllarındaki anılarını unutamadığını belirten Arif Bülbül, kardeşinin kendisine söylediği sözlerin hâlâ kulaklarında çınladığını ifade etti. Ağabey Bülbül, "Küçükken bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. 'Abi, askere gideceğim, o hainlere karşı mücadele vereceğim' sözü hâlâ kulaklarımda çınlıyor. O hainler kardeşimi şehit etti. Aradan 9 yıl geçti. Yüreğimiz parçalanıyor. Yiğidimi çok özledim" dedi.