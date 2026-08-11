Bakan Çiftçi Bulgaristan’da açıkladı! 19 aranan kişi için görüşmeler sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan ziyareti kapsamında sınır aşan suçlarla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, Türkiye'nin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, bu yapıların artık yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü ifade etti.

"SINIRLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğini komşu ülkelerin güvenliğinden ayrı görmediklerini belirterek, organize suç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede Bulgaristan'la ortak iradenin güçlendirildiğini söyledi.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumdadır. Bu yapılara karşı mücadelede sınırlar tek başına yeterli değildir. Türkiye'nin güvenliğini komşularımızın güvenliğinden ayrı görmüyor; Bulgaristan'la organize suç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede ortak iradeyi güçlendiriyoruz."

BULGARİSTAN'DAN 89 KİŞİNİN İADESİ SAĞLANDI

Çiftçi, Bulgaristan makamlarıyla yürütülen iş birliği kapsamında bugüne kadar Türkiye tarafından aranan 89 kişinin iadesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, 19 kişinin daha iadesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.