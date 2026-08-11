Bakan Çiftçi, 81 il valisiyle ’Terörsüz Türkiye’ sürecinin yeni aşamasını konuşacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Türkiye iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin atılan yasal adım "Çerçeve Yasa", yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek. Yasanın meclisten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak Video Konferans (VKS) toplantısına çağırdı. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek. Zirve öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİRİMLERİ TAM KAPASİTE SAHAYA İNİYOR

Toplantıda süreci 81 ildeki valiler tarafından gelişmeleri anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinden yer alacak adımların toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENECEK

Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahadan karşılaşabileceği olası sorunlar olacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

VALİLER, EMNİYET VE JANDARMANIN KRİTİK ROLÜ

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine verilecek talimatlar, sürecin omurgasını oluşturacak. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri kırsal alanda jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek.

Yarın saat 15.00'te başlayacak dev zirve, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak.