Bakan Fidan Trablus’ta Başbakan Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi. Başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.





Fidan, bugün ve yarın olmak üzere 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de temaslarını sürdürecek.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör