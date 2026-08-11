Bakan Göktaş: “Ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Toplantıda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaları kurul üyeleriyle paylaştıklarını aktaran Göktaş, nüfus politikalarını oluştururken çocuk bakım hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasını, iş ve aile yaşamı dengesinin korunmasını önemsediklerini vurguladı.

Doğum izni süresinin artırılması, devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma imkanı tanınması, doğum yardımı tutarlarının güncellenmesi ve kamu kurumlarında kreş seferberliği başlatılması gibi birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Dinamik nüfus yapımızı koruyarak mevcut politikalarımızı güçlendirmeye ve ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Toplantımızda alınan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.