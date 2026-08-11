Bakan Göktaş: “Kahramanlarımızın her daim yanında olacağız”

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personelinin, Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin ve güvenlik korucularının başvuruda bulunabileceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: