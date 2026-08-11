Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında, farklı ülkelerde iklim değişikliği ile mücadele konusunda görev yapan, alanında uzman bürokrat ve yöneticilerin yer aldığı COP31 Danışma Kurulu oluşturuldu.

"COP31'İ İKLİM MÜCADELESİNİN ANAHTARI YAPACAĞIZ"

Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 sürecinde en önemli paydaşlarımızdan biri Danışma Kurulumuz olacak. Dünyanın dört bir yanında yer alan, alanında uzman isimleri bir araya getirdik, COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda, COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak, ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör