Bakan Şimşek: Terörün sona ermesi ekonomimize katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldı. TBMM'de geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenleme, ülkemizde huzur, güven ve kardeşlik ortamını daha da güçlendirecektir. Terörün sona ermesi, kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendirmemize, yatırımı ve üretimi desteklememize, ekonomimizin potansiyelini güçlü şekilde ortaya çıkarmamıza önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.