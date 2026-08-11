Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."