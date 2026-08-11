Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Merhum Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul eden Adalet Bakanı Gürlek, BBP liderinin 2009 yılında FETÖ’nün hedefine girdiğini ve örgütsel bir cinayet olduğunu belirterek, “Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu” dedi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek; Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda teknik ve alanında uzman isimlerin konuyu incelediğini belirtti. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün 2009'da hedefine girdiğini ve söz konusu olayın eylemin örgütsel bir eylem olarak cinayet olduğu yönünde çok derin bağlantılar olduğunu kaydetti.
Yazıcıoğlu suikastı dosyasına ilişkin çoğu asker 21 şüpheli olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, operasyonun süreceğini belirtti. Gürlek, "İlk olay yerine giden iki tane askeri personelin, helikopterin karakutusunu söken ekibin, daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu öğrendik. Yani olaya baktığımız zaman büyük tabloda bunun FETÖ'nün örgütsel anlamda bir organizasyon, bir şema olduğunu gördük. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi" dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da yıllar sonra ilk defa ciddi bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesinin aileyi mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah umut ediyorum bu sefer gerçekleşir ve biz de kafamızı yastığa rahat koyarız" dedi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek; Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda teknik ve alanında uzman isimlerin konuyu incelediğini belirtti. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün 2009'da hedefine girdiğini ve söz konusu olayın eylemin örgütsel bir eylem olarak cinayet olduğu yönünde çok derin bağlantılar olduğunu kaydetti.
Yazıcıoğlu suikastı dosyasına ilişkin çoğu asker 21 şüpheli olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, operasyonun süreceğini belirtti. Gürlek, "İlk olay yerine giden iki tane askeri personelin, helikopterin karakutusunu söken ekibin, daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu öğrendik. Yani olaya baktığımız zaman büyük tabloda bunun FETÖ'nün örgütsel anlamda bir organizasyon, bir şema olduğunu gördük. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi" dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da yıllar sonra ilk defa ciddi bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesinin aileyi mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah umut ediyorum bu sefer gerçekleşir ve biz de kafamızı yastığa rahat koyarız" dedi.