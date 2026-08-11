Gürhan Albayrak: "CHP’de koltuk kavgası var, kimse Eskişehir’i düşünmüyor"

Eskişehir'in her noktasında vatandaşla iç içe olduklarını belirten Gürhan Albayrak, kent merkezinde oluşturulan vitrinin aksine kenar mahallelerde ve sanayi bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Hizmet zafiyetini belgelemek adına sosyal medyada özel bir video paylaştıklarını hatırlatan Albayrak, sahadaki tabloyu şu sözlerle aktardı:

"Biz gerçekten şehrin her yerindeyiz; pazardayız, sanayideyiz, küçük esnaftayız, en ücra yerlerdeyiz. Baktığımız zaman, merkezde bazı şeyler çok toplu ve derli toplu gözükse de kenarlarda gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Kaldırımdan tutun da yollardaki çukurlardan, çöp yığınlarından tutun da her şey gerçekten birbirine girmiş durumda. Onu gördükçe üzülüyoruz. Bu şehir bunu hak etmiyor diyoruz. Ondan dolayı belediyelere 'Gayret gösterin, çaba edin. Bu şehri ve geleceğini seviyorsanız, en azından mevcudu düzgün korumanız noktasında biraz gayret gösterin' diyerek bir video hazırladık. Emek'teki su baskınlarında ufak bir yağmurda bile yetersiz altyapının ne olduğunu gösterdik."

"TEPEBAŞI'NDAN SONRA ODUNPAZARI DA YÖNETİLEMEZ HALE GELDİ"

CHP'li ilçe belediyelerinin yönetim kabiliyetini kaybettiğini iddia eden İl Başkanı Albayrak, belediye başkanlarının hizmet anlayışından uzaklaştığını ve seçmenin oyunu çantada keklik gördüğünü belirterek eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 6 ay önce Tepebaşı Belediyesi yönetilemiyor diyorduk; yönetilemiyor olduğunu gördük, yönetemediklerini de gördük. Şimdi Odunpazarı'nda aynı sıkıntı var. Odunpazarı da artık yönetilemiyor. Niçin? Artık bunlar kendi menfaatleri ve kendi koltuklarının sevdalarına düşmüş durumdalar. İlçelerine çok fazla bakmıyorlar. 'Biz ne yapsak da millet bize oy veriyor, onun için çok sıkıntı yok, yapmayalım; insanlar çöp, çukur, çamur içerisinde devam edip bize oy veriyor' mantığında gidiyorlar. İşte biz bunları tek tek anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz."

"KALKIYOR GENEL SİYASET, YATIYOR GENEL SİYASET: ŞEHİR KAYBEDİYOR"

Belediye başkanlarının asli görevlerini unutarak genel siyasete soyunduklarını ifade eden Albayrak, bu durumun Eskişehir'e zaman ve yatırım kaybettirdiğini belirterek yerel yöneticileri hedef aldı:

"Bugün milletvekili siyaset yapabilir ama bir belediye başkanı siyaset yapmamalı, belediye başkanı hizmet yapmalı. Ama ne hikmetse bazı belediye başkanları var; kalkıyor genel siyaset, oturuyor genel siyaset, yatıyor genel siyaset! Ya arkadaş, sen genel siyaset yapacaksan gideceksin Ankara'ya, orada ne söylüyorsan söyle. Ama bugün ilçeler hizmet bekliyor. Hizmet beklerken bile onlara bakmıyorlar, görmüyorlar. Ondan dolayı gerçekten şehir kaybediyor, ilçe kaybediyor, geleceğimiz mahvoluyor. İnsan üzülüyor. Bu kuru kavgalar yıllardan beri olmuş, hala da olacaktır. Şu an hem merkezdeki iki ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi bu konuyla alakalı çok fazla bir şey yapmıyorlar."

"CHP'DE KOLTUK KAVGASI VAR, KİMSE ESKİŞEHİR'İ DÜŞÜNMÜYOR"

CHP içerisindeki siyasi hareketlilik ve parti içi tartışmalara da değinen Albayrak, yerel yöneticilerin odağını kaybettiğini vurgulayarak açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Gerçekten Eskişehir'de şu an felaket bir kar karmaşası ve koltuk kavgası var. Böyle sıkıntılardan dolayı şu an kimse Eskişehir'i düşünmüyor. Biz de dedik ki 'Artık Eskişehir'i düşünün.' Biz kendi içimize bakıyoruz. Farklı belediye başkanları olduğu zaman diyoruz ki 'Huzura, mutluluğa ve şehrin için hizmete hoş geldin.' Ama CHP tarafında nerede olursa olsun o anlayış, koltuğu ve menfaati seven bir yapı içerisinde ilerliyor."

AK PARTİ VİZYONU: "DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Eleştirilerinin yanı sıra AK Parti'nin Eskişehir'e kazandırdığı projeleri de hatırlatan Albayrak, "Ne söylüyorsak üzerimize düşen ne varsa hepsini yaptık" dedi:

"Millet Bahçesi olsun, Dede Korkut Parkı olsun, geçit olsun, bunlarla alakalı ne söylediysek hepsini hayata geçirdik ve sonlandırdık. En azından şikâyetlerin önünü geçtik."

Albayrak, AK Parti teşkilatı olarak seçime her an hazır olduklarını da vurgulayarak şu mesajı verdi:

"Bugün deseler ki 'Pazar günü seçim var', AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı olarak, AK Parti ailesi olarak hazırız. Sandık başkanımızdan müşahidimize, okul sorumlumuzdan kat sorumlumuza, ilçe başkanımızdan mahalle başkanımıza herkes seçime hazır ve nazırdır."