FETÖ’cü suikastçının ablası tutuklandı
15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Burkay Karatepe'nin bağlantılarına yönelik incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, 6 Ağustos'ta Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Karatepe'nin kaldığı yer ve aracında yapılan aramalarda ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Alanur Karatepe, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.