Gümrük Birliği ve vize serbestliği ortak noktamız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'i dün Külliye'ye gelişinde törenle karşıladı. Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Orta Koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4.5 milyar dolarlık ticaret hacmini de inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz."

TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI VAR

Stocker de Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Birçok dış güvenlik konusunda Türkiye kilit bir ülke. Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum.''

ANAFARTALAR MESAJI

Öte yandan Başkan Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında "Çanakkale destanının yazılmasında önemli bir merhale olan Anafartalar Zaferimizin 111'inci yılında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum" dedi.