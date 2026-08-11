İçişleri Bakanlığı duyurdu! 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 96 şüpheli yakalandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonların hız kesmeden ve ara vermeden devam edeceği belirtilerek,

"28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 69'u tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca; 1326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör