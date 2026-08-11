Minika kanalları HD yayına başlıyor!

15 yıldır eğlendirirken öğreten, keyif dolu içerikleriyle çocuklara yakından eşlik eden MinikaÇOCUK ve MinikaGO’da yeni dönem başlıyor.

Minika kanalları HD yayına başlıyor!

Türkiye'nin sevilen çocuk kanalları, 16 Ağustos'tan itibaren HD uyumlu tüm uydu alıcılarından HD kalitesiyle izlenebilecek.

Minika izleyicileri, yeni HD yayınla birlikte renkleri daha canlı, maceraları da daha heyecanlı bir şekilde takip edebilecek.

Uydu frekans ayarlarınızı güncellemeyi unutmayın!

• Frekans: 12.380

• Polarizasyon: Dikey (Vertical)

• Sembol Oranı: 27500

• FEC : ¾

• Frekans: 12.423

• Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC : ¾

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Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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