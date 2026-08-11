Seçim usulsüzlüğüne suç duyurusu
İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan usulsüzlükler yargıya taşındı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos Çarşamba günü Üsküdar Belediye Meclisi'nde Belediye Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Seçim sırasında bazı oyların usulsüz şekilde geçersiz sayıldığı yönündeki iddialar üzerine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nca yapılan başvurulardan ilki, seçimde görev yapan Başkanlık Divanı üyelerine yönelik oldu. Başvuruda, başta "görevi kötüye kullanma" olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin iddialara yer verildi. İkinci suç duyurusunun ise üçüncü ve dördüncü tur arasında verilen arada yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin olduğu belirtilerek bu kapsamda bazı Meclis üyelerine yönelik "baskı", "tehdit" ve "hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ve meclis üyelerinin katılımı ile açıklama yaptı. Sarıcaoğlu, "Seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız " dedi.