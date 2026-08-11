SON DAKİKA | Şile Belediyesi soruşturması tamamlandı! Yolsuzluk rüşvet ve irtikap: İşte Özgür Kabadayı için istenilen ceza...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 30 Haziran'da ise yapılan 3. dalga operasyonunda ise gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

RÜŞVET İHBARIYLA BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Hazırlanan iddianamede soruşturmanın başlangıç aşamasının Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle birlikte belediyede imar ve iskan işlemlerinde iş sahiplerinden işlemlerinin sonuçlandırılması karşılığında rüşvet talep edildiğinin ihbarları gelmesiyle başladığı yer aldı. İhbar kapsamında, 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali için gerçekleştirilen ihalenin de doğrudan temin yoluyla yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları soruşturma konusu oldu. İddianamede ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, belediye avukatı Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçan'ın daha sonra Şile Belediyesi bünyesine sonradan dahil oldukları ve bu ekibin göreve gelmesinin ardından imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığında verildiği aktarıldı. Ruhsat işlemleri için bekletilen iş sahipleri Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'a ulaştı. Özçakmak'ın kendisine gelen kişileri belediyenin avukatı Ali Şafak ile Ruhsat Şefi Evren Buçan'a yönlendirdiği, burada işin niteliğine göre belirlenen miktarda rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

DÜŞÜK PROFİLLİ İŞLERDE 10-15 BİN DOLAR ELDEN RÜŞVET

İddianamede, düşük profilli olarak nitelendirilen işlerde 10-15 bin dolar civarında paranın elden talep edildiği, daha yüksek rayiçli işlerde ise belediyeye malzeme, teknik alet veya hediye çeki gibi yüksek meblağlı alımlar yaptırıldığı yer aldı. Rüşvet veren kişilerin ruhsat işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı, daha önce başvuruları onaylanmasına rağmen ruhsatları halen verilmeyen kişilerin bulunduğu, buna karşılık rüşvet verenlerin evraklarının hızlı şekilde sonuçlandırıldığı tespit edildi.

RÜŞVET MASASI RESTORANLARA TAŞINDI

İddianamede yer alan bir diğer detay ise rüşvet görüşmelerin yapıldığı yer oldu. Kimi zaman belediyeye ait eski bina kimi zaman belirlenen restorant oldu. Rüşvet görüşmeleri Şile'deki belediyeye ait ek hizmet binasında gerçekleştirildiği, bazı görüşmelerin ise ilçe dışında bulunan Kuzina Restaurant ile Çekmeköy'deki Mado ve farklı ilçelerdeki çeşitli mekanlar da görüşme noktaları olarak kullanıldığı belirtildi.

PARA VERMEDEN İŞLER YÜRÜMÜYOR

Soruşturmanın seyrini değiştiren ilk suçüstü operasyonunun ayrıntıları hazırlanan iddianamede yer aldı. İddianameye göre, soruşturma kapsamında tanık Mehmet'in ruhsat işlemleri nedeniyle şüpheliler Ali Şafak ve Evren Buçan ile görüştüğü, bu görüşmede Belediye Başkanı'nın ricası olduğundan bahsedilerek ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi karşılığında para talep edildiği yer aldı. Tanığın 9 Temmuz 2025 tarihinde şüpheli Ali Şafak ile yeniden buluştuğu, ilk taksit olarak yanında 20 bin Euro getirdiği ve söz konusu parayı Şafak'a teslim ettiği kaydedildi. Rüşvet parayı alırken gözaltına alınan Ali Şafak'ın incelendiği telefonda tanık ile arasında para verilmeden işlerin yürütülmediğine ilişkin konuşmaların geçtiği tespit edildi.

TELEFONDAN "RÜŞVET LİSTESİ" ÇIKTI

İddianamede soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer gelişmenin ise Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan inceleme sırasında ortaya çıktı. Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, "son silinenler" bölümünde el yazısıyla hazırlanmış 2 adet liste ele geçirildiği belirtildi. Listelerin incelenmesi sonucunda, rüşvet alındığı öne sürülen kişilerin isimlerinin ve alınan paralardan dağıtılan miktarların not edildiği, operasyon kapsamında yakalanan Ali Şafak'ın aracında ele geçirilen ajandada ise rüşvet alındığı öne sürülen yerlerin listesinin bulunduğu tespit edildi. İddianamede, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Özel Kalemi olarak görev yapan Oğuz Kaçmaz'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtildi. Kaçmaz'ın bu kapsamda detaylı ifadesinin alındığı, cep telefonunda ele geçirilen rüşvet listelerine ilişkin bilgiler verdiği ve Şile Belediyesi'nde kurulduğu öne sürülen rüşvet düzenine ilişkin ayrıntılı anlatımlarda bulunduğu kaydedildi.

DELİLLER TEK TEK İNCELENDİ, 21 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delillerin bir bütün halinde değerlendirildiği iddianamede, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunda tespit edilen rüşvet listesi, Ali Şafak'ın aracında ele geçirilen ve rüşvet alındığı yerlere ilişkin ajanda, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, bilgi sahibi beyanları, rüşvet verdiği öne sürülen şüpheliler ile mağdurların ifadeleri, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde elde edilen deliller, tape kayıtları, şüpheliler arasındaki HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin birlikte incelendiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda Şile Belediyesi'nde Özgür Kabadayı'nın liderliğinde çıkar amaçlı bir suç örgütünün kurulduğu, söz konusu örgütün 21 ayrı eylem kapsamında gerçekleştirdiği kaydedildi.

ÖRGÜT ŞEMASI ELE ALINDI; LİDER KABADAYI

Hazırlanan iddianamede, Şile Belediyesi'nde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün yapılanmasına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. İddianamede, Özgür Kabadayı "örgüt lideri", Oğuz Kaçmaz, Berna Avcı ve Tuncay Tolga Özçakmak ise "örgüt yöneticisi" olarak değerlendirildi. Örgüt üyeleri olarak ise Ali Çetin Arslanalp, Ali Şafak, Aslı Kotan, Çağlar Ersoy, Durmuş Gümüş, Evren Buçan, Furkan Yapıcı, Halis Kökbalık, Oğuzhan Budur, Vedat Vural Durmuş, Oruç Melik Serilmez, Emre Budur, Berkan Delikan, Sercan Taşkaya, Ferhat Tomurcuk, Tevfik Demir, İlkay Çiftçi ve Ali Göksel Yıldız'ın isimleri yer aldı.

İddianamede Özgür Kabadayı'nın, suç işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün liderliğini yaptığı, bir sonraki seçim döneminde kullanılmak üzere "fon" adı altında maddi menfaat temin edilmesini sağladığı yer aldı. Elde edilen maddi menfaatlerin örgüt üyelerine dağıtılmasını sağlayarak bağlılıklarını artırdığı, örgüt yöneticileri ve üyeleriyle irtibat halinde bulunarak faaliyetlerin devamlılığını sağladığı ve örgüt içerisinde tedbir, sadakat ve gizlilik gibi kuralların uygulanması konusunda talimat verdiği değerlendirildi.

"GÖLGE BAŞKAN" GİBİ HAREKET ETTİ

Özgür Kabadayı'nın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Oğuz Kaçmaz'ın, örgütün yapılanmaya başladığı ilk dönemden itibaren yönetici konumunda bulundu. Kaçmaz'ın Kabadayı'nın en mahrem toplantılarına katıldığı, belediye içerisinde "gölge başkan" gibi hareket ederek örgütün faaliyetlerini Kabadayı adına takip ettiği, örgüt liderinden aldığı talimatları yerine getirdiği, örgüt üyelerine talimat verdiği, rüşvet verdiği öne sürülen kişilerle görüşerek pazarlıkları yürüttüğü ve alınan paraların toplanmasında rol oynadığı belirtildi. Kaçmaz'ın aynı zamanda örgütün "kasası" olarak görev yaptığı, toplanan paraların örgüt üyelerine dağıtılmasında rol aldığı ve örgüt liderinin talimatıyla rüşvet alınan kişilere ilişkin çetele tuttuğu değerlendirildi.

"FON" VE ŞİLE BEZİ FESTİVALİ EYLEMİNDE AKTİF ROL ALDI

Berna Avcı'nın da örgütün yapılanmaya başladığı ilk dönemden itibaren yönetici olarak bulunduğu, örgütün tespit edilen eylemlerinin birçoğunda yer aldığı ve diğer yöneticilerle sık irtibat halinde olduğu kaydedildi. Kabadayı tarafından siyasi başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtilen Avcı'nın, örgütün en mahrem toplantılarına katıldığı ve bir sonraki seçim dönemi için oluşturulmaya çalışıldığı iddia edilen "fon" konusunda etkin rol aldığı tespit edildi. Avcı'nın kendisine bağlı birimlerde örgüte gelir getirici faaliyetleri koordine ettiği, Gönen Otel ve Şile Bezi Festivali eylemlerinde aktif rol aldığı kaydedildi.

ÖRGÜTE SONRADAN GİRDİ RUHSAT İŞLEMLERİNDEN SORUMLU OLDU

İddianamede, Tuncay Tolga Özçakmak'ın ise örgüte sonradan katılarak yönetici konumunda yer aldığı kaydedildi. Kabadayı'dan aldığı talimatları yerine getirdiği, örgüt üyelerine talimat verdiği ve diğer yöneticilerle sık irtibat halinde olduğu belirtildi. Kabadayı tarafından teknik başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği ve örgütün gelir getirici faaliyetlerinin koordinasyonunda rol alan Özçakmak'ın, yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinden sorumlu olduğu kaydedildi.