11 yıllık sır perdesi aralanıyor

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen saldırı, yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında yer aldı. Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Trabzon Havalimanı'na giden kafileyi taşıyan Ufuk Kıran'ın kullandığı otobüse Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkiinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran, sol şakak kısmından yaralandı. Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları, görevlileri ve yetkilileri büyük tehlike atlattı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Olay öncesi sosyal medya paylaşımları, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla olası bağlantıları ile elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda E.A, N.S., M.D., T.K. ve Y.Ö. şüpheli olarak değerlendirildi. Toplanan deliller ve dosya kapsamı sonucunda, bu kişilerin suçları işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. İncelenme sırasında üç farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS/Baz analizleri gerçekleştirildi. Elde edilen yeni deliller üzerine, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.