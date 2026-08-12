Adil Öksüz kazadan 2 gün önce ABD’ye uçtu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da helikopterinin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada çok kritik bir FETÖ detayı ortaya çıktı.

15 TEMMUZ ÖNCESİ GİBİ ONAY ZİYARETİ

FETÖ'nün TSK mahrem imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, tıpkı 15 Temmuz'dan günler önce darbe planlarını Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e sunup onay almak için yaptığı ABD ziyaretinin benzerini Muhsin Yazıcıoğlu suikastından hemen önce de uyguladığı saptandı. Öksüz'ün, kazadan tam iki gün önce, 23 Mart 2009 tarihinde ABD'ye uçtuğu, suikastın ardından ise 1 Nisan 2009'da Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Bu durum, FETÖ'nün karanlık operasyonları öncesinde Öksüz üzerinden yürüttüğü "Pensilvanya'dan onay alma" taktiğini Yazıcıoğlu olayında da devreye soktuğunu gözler önüne serdi.

O VİDEO YAYINLANDIĞINDA ABD'DEYDİ

Fetullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu şehit olduktan sonra 30 Mart 2009'da örgüte ait 'herkul' sitesinden "Alperen ve liyakat" başlığında bir konuşma videosu yayınlanmıştı. Bu videoda elebaşı Gülen "Aldansanız bile kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşırlar" şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Elebaşı Gülen'in bu konuşmasının yayınlandığı tarihlerde Adil Öksüz'ün de ABD'de olduğu ortaya çıktı. Öksüz'ün, elebaşına ait bu konuşma herkul isimli sitede yayınlanmasından bir gün sonra 1 Nisan 2009'da Türkiye'ye dönmesi, soruşturma birimlerini Öksüz'ün bu konuşma yapılırken Gülen'in yanında olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

ÖKSÜZ BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Dosyanın Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından yürütülen soruşturmada 19 şüpheli tutuklanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yazıcıoğlu ailesiyle yaptığı görüşmede Adil Öksüz bağlantısının titizlikle incelendiğini doğruladı. Bakanlıkta Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul eden Bakan Gürlek, adli süreçteki tüm gelişmelerin ve Öksüz'ün ABD seyahatindeki şüphelerin soruşturma kapsamında araştırıldığını bildirdi.

O PİLOT DA ÖKSÜZ'LE BAĞLANTILIYDI

Kaza anında bölgede olan ve radarı kapatarak alçak uçuşla helikopteri kırıma uğrattığı değerlendirilen F-4 uçağının pilotu Ali Armağan'ın, Adil Öksüz ile yoğun irtibatı belirlenmişti. Ayrıca Öksüz'ün evinde bulunan örgüt kitabında pilotun eşinin parmak izi çıkmıştı.