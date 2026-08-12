AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Cumhurbaşkanımızın büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 25. Yıl Özel Mitingi'nin hazırlıklarını anlattı. 25 yıllık bir hikayeyle 14 Ağustos'ta milletle buluşacaklarını belirten Acar, "Biz bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti'nin "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın, 24 yılın ardından kuruluş yıl dönümünün parti kurulları, kabine ve milletvekillerinin katıldığı bir davetle değil, partinin kuruluşundaki millet iradesi dolayısıyla doğrudan milletle kutlanmasını istediğini aktaran Acar, bu doğrultuda yaklaşık iki aydır hummalı çalışmalar yürüttüklerini, son bir aydır da 25 yıllık hafızanın kamuoyuna aktarılmasına yönelik kampanya yürütüldüğünü bildirdi.
Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği, toplumumuzun, milletimizin, hatta sınırları aşan düzeyde ümmetin lideri olduğunu gösteren bir 25. yıl buluşması yapmayı planladık." diye konuştu.
Yıl dönümü öncesindeki hazırlıkların yalnızca Ankara'daki ana programla sınırlı kalmadığını, 81 ilde eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Acar, Vefa Buluşmaları ve İl Danışma Meclisi toplantılarının yapıldığını dile getirdi.
Acar, kuruluş döneminde görev alan ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının da unutulmadığını, eş zamanlı mevlit programları düzenlendiğini, kurucuların ise telefonla aranarak 14 Ağustos programına davet edildiğini aktardı.
PROGRAMA YÜZ BİNLERCE KATILIM BEKLENİYOR
Programa yoğun katılım olmasını beklediklerini vurgulayan Acar, şöyle devam etti:
"Sahnemiz, çok görkemli büyük bir sahne. Çünkü en az 100 bin davetlinin olduğu bir ortamda burada yüz binlerce katılım bekliyoruz. Bu sahnede bir şov, görkemli bir sanat izleyeceğiz. Ama AK Parti ile bütünleşen bir sanattan bahsediyoruz. Bir senfoni orkestramız, bir de mehteran takımımız olacak. Sağ ve sol köşelerde onlar için bir yer hazırladık. Sahnede bu sanat icra edilirken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu yolculuğu 'Erdemliler Hareketi' olarak kendini ifade eden o günkü abilerimizin tamamının da içinde olduğu, bugün görevde olanlar dahil 25 yıllık yolculuğumuzun anlatılacağı yaklaşık 20 dakikalık bir film gösterimi gerçekleşmiş olacak. Bir madalyon hazırlattık. Bugüne özel konuklarımıza, bugüne kadar görev yapmış olan herkese hatıra olması adına AK Parti'nin madalyonunu paylaşacağız. Madalyonun içerisinde de AK Parti'nin büyük, sembolik, ikonikleşmiş eserleri yer alıyor. Ayrıca 25 yıldır göreve geldiğimiz andan bugüne kadar Türkiye'de AK Parti yıl yıl gün gün, nereye nasıl bir icraat yapmış bunun üzerine çalıştığımız bir almanak hediye edeceğiz."
Acar, programın sonunda büyük bir dron gösterisinin de gerçekleştirileceğini bildirdi.