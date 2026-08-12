AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Cumhurbaşkanımızın büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz

"KONUŞMASI TÜM DÜNYA TARAFINDAN DA TAKİP EDİLECEKTİR"

AK Parti için 25 yılın bir fragman dönemi olduğunu, "asıl şimdi başlıyoruz" denebilecek bir 25. yıl organizasyonu yapacaklarını aktaran Acar, "Çünkü 15 Ağustos günü artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız. O nedenle 14 Ağustos'ta 'Milletimizle Çeyrek Asır' dedik, Türkiye'nin de geleceğe hazır bir pozisyonda olduğunu ifade edeceğimiz bir başlıkla inşallah misafirlerimizi, konuklarımızı burada ağırlamak için büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkılarının senfoni orkestrası tarafından programda canlı olarak seslendirileceğini, bunun ilk kez yapılacağını ve bu gösteri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın programda yapacağı hitaba da değinen Acar, şunları kaydetti:

"Biz bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak, mimler koyacak. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz. Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için. Daha önceki yıllarda doğum günü organizasyonlarımız sınırlı sayıda insanlarla kutladığımız bir organizasyondu. Bugün milletle buluşmasının Cumhurbaşkanı'mız için başka bir anlamı var. 14 Ağustos 2001 günü yani o milletle buluşma anının başlangıcıyla bugün yine milletinin yanında olduğunu gösteren bir lider olarak konuşması tüm dünya tarafından da takip edilecektir diye düşünüyoruz."

Acar, 25 yıllık sürecin ve kesintisiz iktidar döneminin AK Parti açısından yalnızca bir zaman dilimi olmadığını, arkasında büyük bir hikaye ve adanmışlık bulunduğunu anlatarak, "Türkiye'de bulunan halihazırda 65 milyon olacağını tahmin ettiğimiz seçmenlerimizin yüzde 70'i bir kez olsun AK Parti'ye oy verdi. Bu çok büyük bir oran ve Türk siyasi tarihinde, çok partili sisteme geçtikten sonraki dönemde hiç kimseye nasip olmayan bir oran." şeklinde konuştu.

Bunun bir tesadüf olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimden zaferle çıkarak milletin ferasetini ortaya koyduğunu belirten Acar, AK Parti'nin "eser siyasetini" önceleyerek büyük dönüşüm ve reformlara imza attığını, Türkiye'nin altyapısında kapsamlı bir değişim gerçekleştirdiğini söyledi.