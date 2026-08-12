Akar, şehit aileleriyle buluştu
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Akar, şehit aileleriyle gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını, imkânlar çerçevesinde eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını anlattı. Akar, "Bu sorunların çözülmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte yaptığımız çalışmalarla olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var. Bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için gayret göstereceğiz" dedi.