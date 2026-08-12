Akar, şehit aileleriyle buluştu

Akar, şehit aileleriyle buluştu
ANKARA
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Akar, şehit aileleriyle gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını, imkânlar çerçevesinde eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını anlattı. Akar, "Bu sorunların çözülmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte yaptığımız çalışmalarla olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var. Bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için gayret göstereceğiz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HULUSİ AKAR

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