Attığınız imza sizin değil devletin

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla Ankara'da bir araya geldi. Gürlek, mülki idare ile yargının devletin işleyişinde birbirini tamamlayan iki önemli yapı olduğunu vurguladı. Adalet ile idarenin uyum içinde çalışmasının kamu hizmetlerinde başarıyı doğrudan etkilediğini belirten Gürlek, "Kamu görevinde güven, vicdan, hukuk ve insan onuru önemli. O mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir. Ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır" dedi. Mülkiye ve adliye olmak üzere devletin iki eli olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Biri düzeni kurar, diğeri hakkı teslim eder. Biri toplumu yönetir, diğeri toplumda adalet unsurlarını gözetir. Biri ne yapılmalı diye sorar, diğeri ne olmuş diye. Yüzyıllardır bu iki gelenek yan yana yürüdü" diye konuştu.

TERÖR TOPLANTISI

Öte yandan Adalet Bakanlığı öncülüğünde Ankara'da terörle mücadelede yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi. "Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı"nda başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin güncel yapılanmaları ve faaliyetleri masaya yatırıldı. Toplantıya 81 ilden terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.