Bakan Bolat, Irak’ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü!

Ayrıca ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü için istişarelerde bulunduk. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 12,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracatımızda 5'inci sırada yer alan komşumuz Irak ile ilişkilerimizi somut projelerle daha da ileri taşımaya dair uzlaşımızı bir kez daha teyit ettik."

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