Bakan Fidan’dan Libya paylaşımı: Refah ve istikrara katkımız sürecek

FİDAN, TRABLUS'TAKİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİBYA GÖREV GRUP KOMUTANLIĞINI DA ZİYARET ETTİ

Bingazi kentindeki temasları kapsamında da Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüştüğünü belirten Fidan, bu görüşmelerde, ülkenin siyasi ve güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele aldıklarını vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliğini Libya'nın istikrarına ve bölgesel güvenliğe somut fayda sağlayan stratejik unsurlardan biri olarak gördüklerine işaret ederek, bu kapsamda Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret ettiğini kaydetti.