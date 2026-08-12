Bakan Kacır: Afyonkarahisar üretim merkezlerinden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar Sanayi ve Teknolojileri Açılış Programı'na katıldı. Gastronomi Sokağı'nda düzenlenen programda konuşan Kacır, kentin sanayi, tarım, gıda, mermer, turizm ve teknoloji alanlarındaki potansiyeline dikkat çekerek, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak 14 projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR'IN OSB SAYISI 9'A ÇIKARILDI

Afyonkarahisar'ın köklü sanayi kültürü, girişimci yapısı, güçlü tarım ve gıda potansiyeli, doğal kaynakları ve stratejik konumuyla kalkınma hamlesinin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirten Kacır, son 23 yılda kentte önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Kacır, bu süreçte Afyonkarahisar'daki organize sanayi bölgesi sayısının 6'dan 9'a, OSB'lerin toplam yüzölçümünün ise 425 hektardan 2 bin 624 hektara çıkarıldığını açıkladı. Kent ekonomisinde mermer sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kacır, İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi'nde 256 hektarlık alandaki altyapı çalışmalarının tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunu belirtti. Yatırımla birlikte mermer sektöründe yeni yatırımların önünün açılması, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

164 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Kacır, Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin büyümesine yönelik KOSGEB desteklerinin de sürdüğünü ifade ederek, bugüne kadar kentteki işletmelere yaklaşık 2 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı. Yatırım teşvik sistemi kapsamında ise Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek 164 milyar liralık yatırımın ve 28 binin üzerinde istihdamın önünün açıldığını söyledi. Yeni teşvik sistemi kapsamında organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısının 8 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını aktaran Kacır, yatırım kredileri için finansman desteğinin 30,1 milyon liraya çıkarıldığını ve 9,25 puan finansman katkısı sunulduğunu belirtti. Ayrıca yatırımların niteliğine göre yüzde 30'a kadar yatırıma katkı oranıyla vergi indirimi, yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlandığını kaydetti.

YEREL KALKINMA HAMLESİ'NDEN 442 MİLYON LİRALIK DESTEK

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği ve bitkisel içerikli gıda takviye ürünleri üretimine yönelik 442 milyon liralık iki yatırım projesinin desteklendiğini açıklayan Kacır, program kapsamında yeni başvuruların da alındığını ifade etti. Ocak 2026'da destek başlıklarının güncellendiğini hatırlatan Kacır, Afyonkarahisar'da jeotermal kaynakların değerlendirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği ve mermer atıklarından yüksek katma değerli ürünler üretilmesine yönelik toplam 113 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip iki proje başvurusu alındığını söyledi. Desteklenecek projelere 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlanacağını belirtti.

ZAFER KALKINMA AJANSI 402 PROJEYE DESTEK VERDİ

Afyonkarahisar'ın yerel kalkınma potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla kentte yürütülen 402 projeye 1,2 milyar lira destek sağlandığını belirten Kacır, açılışı gerçekleştirilen 11 projenin de bu desteklerle hayata geçirildiğini ifade etti. Projeler arasında gastronomi, kadın girişimciliği, gençlerin istihdamı, e-spor, bilim, uzay, turizm, sağlık ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalar yer aldı. "Afyon Mutfağı Marka Olma Yolunda Projesi" ile yöresel lezzetler ve el sanatları turizmle buluşturulurken, Kadın Üretimini Geliştirme ve Destekleme Merkezi kapsamında 6 ilçede üretim atölyeleri ve kent merkezinde koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kadın Kültür Kooperatifleri E-İhracatla Büyüyor Projesiyle de kadın kooperatiflerinin ürün çeşitliliğinin artırılması hedeflendi.

BİLİM, UZAY VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bolvadin'de atıl durumdaki bir su deposunun Horan Bilim Evi ve Uzay Gözlemevi'ne dönüştürüldüğünü belirten Kacır, gençlerin bilim ve uzay alanında çalışmalar yapabileceği yeni bir merkezin kente kazandırıldığını söyledi. E-spor projesi kapsamında da gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri modern bir atölyenin kurulduğunu aktardı. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nın alternatif turizm imkanlarıyla zenginleştirildiğini, Ayazini bölgesinde ise tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kacır, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tam otomasyonlu mantar üretim tesisi kurulduğunu ifade etti. "Afyonkarahisar'a İlaç Gibi Gelecek" projesiyle eşdeğer ilaç geliştirme süreçlerine hizmet edecek araştırma altyapısının oluşturulduğunu söyleyen Kacır, Sandıklı'daki SCADA Isı Merkezleri Otomasyon Sistemi ile kent merkezindeki AFJET SCADA Sistemi sayesinde jeotermal enerjinin daha verimli ve akıllı şekilde yönetilmesinin sağlandığını kaydetti.

ZAFER TEKNOPARK'A YENİ HİZMET BİNASI

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip Zafer Teknopark yeni hizmet binasının Bakanlık destekleriyle hayata geçirildiğini açıklayan Kacır, söz konusu yatırımla üniversitelerde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sanayinin ihtiyaçlarıyla daha hızlı buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Kacır, yeni hizmet binasının yenilikçi fikirlerin girişime, Ar-Ge çalışmalarının ise katma değerli ürün ve hizmetlere dönüşmesine katkı sağlayacağını belirterek, başarılı projelerin ticarileşmesinin de kolaylaştırılacağını ifade etti.

AKÜ'YE MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Milli Teknoloji Atölyesi kazandırıldığını da açıklayan Kacır, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçirilen merkezde gençlere elektronikten robotiğe, yapay zekâdan yazılıma, dijital üretimden prototiplemeye kadar geniş bir alanda proje geliştirme imkanı sunulacağını söyledi. Gençlerin atölyelerde fikirlerini somut ürünlere dönüştürebileceğini ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini artırabileceğini belirten Kacır, bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanan gençlerin aynı zamanda girişimcilik yolculuklarının ilk adımlarını da bu merkezlerde atabileceklerini ifade etti.

"AFYONKARAHİSAR ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine yüksek katma değerli üretimi artırarak, teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirerek ve nitelikli insan kaynağını genişleterek ulaşılabileceğini vurgulayan Kacır, Afyonkarahisar'ın sanayiden teknolojiye, sağlıktan tarıma, bilimden eğitime ve turizmden katma değerli üretime kadar birçok alanda büyümeye devam edeceğini söyledi. Kacır, Afyonkarahisar'ın güçlü sanayi altyapısı, üniversiteleri, girişimci insan kaynağı, jeotermal kaynakları, doğal taş ve gıda sektörlerindeki birikimi ile stratejik konumu sayesinde Türkiye Yüzyılı'nın üretim ve kalkınma merkezlerinden biri olacağını belirterek, açılışı gerçekleştirilen projelerin kent için hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör