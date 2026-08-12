Bana Fidan: “Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor”

"BURADAKİ YAPICI VE ARA BULUCU ROLÜMÜZÜ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini ve değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası iyimser ayrılıyorum" ifadelerin kullandı.

Bu süreçte bazı engellerin de söz konusu olduğunu belirten Bakan Fidan, "O engellerle ilgili ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı ve ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar. Hem Amerika hem Mısır hem başka bölge ülkeleriyle bu konuyu istişare içerisinde götürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısıyla güçlü ilişkiler geliştirdiğine işaret eden Fidan, "Türkiye ile ilişkiler açısından hem Bingazi'de hem Trablus'ta çok ciddi büyük ilerleme var. Tarihi dostluğumuz, kardeşliğimiz ortada ama Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli, kaliteli çalışmalar da her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ediliyor, tasvip ediliyor. Dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim; artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var. Burada enerji kaynakları bol ve işçilik de ucuz.