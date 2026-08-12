Bana Fidan: “Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti sonrası Bingazi'den ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısı ile eşit düzeyde ilişkiler yürütmesi ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne verdiği samimi desteğin Libya'da büyük takdir gördüğünü vurgulayan Bakan Fidan, “Libya'daki yapıcı ve ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti çerçevesinde Trablus ve Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, "Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi, çalkantılı bir döneme şahit olduk. Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın Libya'daki bu sessizlik sürecinde çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Hem Trablus'ta hem Bingazi'de gördüğünüz gibi artık binalar yükseliyor, Türkiye'yle iş birliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor" dedi.
Libya'daki temaslarına değinen Fidan, "Dün Trablus'ta da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dibeybe ile Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Takala ve diğer üyelerle beraber bir araya geldik. Bunların hepsinin mülahazası şu Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu-Batı birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama tabii belli şartlar var" dedi.
"TÜRKİYE'NİN LİBYA'NIN BİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ İSTEYEN BİR ÜLKE OLMASI BURADA ÇOK BÜYÜK BİR TAKDİR GÖRÜYOR"
Bingazi'de gerçekleştirdiği temaslarına ilişkin Fidan, "Genel Komutanlık Karargahı'na gittik. Genel Komutanlık Karargahı'nda Komutan Hafter'le bir araya gelme imkanımız oldu. Daha sonra Komutan Yardımcısı Sayın Saddam Hafter'le bir araya geldik. Sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Agila Salih İsa bir araya geldik. Devamında Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Sayın Bilkasım Hafter'le bir araya geldik. Bunların hepsi Bingazi'de kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor" dedi.