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  • Bana Fidan: “Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor”

Bana Fidan: “Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti sonrası Bingazi'den ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısı ile eşit düzeyde ilişkiler yürütmesi ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne verdiği samimi desteğin Libya'da büyük takdir gördüğünü vurgulayan Bakan Fidan, “Libya'daki yapıcı ve ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor
İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti çerçevesinde Trablus ve Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, "Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi, çalkantılı bir döneme şahit olduk. Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın Libya'daki bu sessizlik sürecinde çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Hem Trablus'ta hem Bingazi'de gördüğünüz gibi artık binalar yükseliyor, Türkiye'yle iş birliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor" dedi.

Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor

Libya'daki temaslarına değinen Fidan, "Dün Trablus'ta da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dibeybe ile Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Takala ve diğer üyelerle beraber bir araya geldik. Bunların hepsinin mülahazası şu Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu-Batı birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama tabii belli şartlar var" dedi.

Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor

"TÜRKİYE'NİN LİBYA'NIN BİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ İSTEYEN BİR ÜLKE OLMASI BURADA ÇOK BÜYÜK BİR TAKDİR GÖRÜYOR"

Bingazi'de gerçekleştirdiği temaslarına ilişkin Fidan, "Genel Komutanlık Karargahı'na gittik. Genel Komutanlık Karargahı'nda Komutan Hafter'le bir araya gelme imkanımız oldu. Daha sonra Komutan Yardımcısı Sayın Saddam Hafter'le bir araya geldik. Sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Agila Salih İsa bir araya geldik. Devamında Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Sayın Bilkasım Hafter'le bir araya geldik. Bunların hepsi Bingazi'de kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor" dedi.

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Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor

"BURADAKİ YAPICI VE ARA BULUCU ROLÜMÜZÜ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini ve değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası iyimser ayrılıyorum" ifadelerin kullandı.
Bu süreçte bazı engellerin de söz konusu olduğunu belirten Bakan Fidan, "O engellerle ilgili ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı ve ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar. Hem Amerika hem Mısır hem başka bölge ülkeleriyle bu konuyu istişare içerisinde götürüyoruz" dedi.

Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor

Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısıyla güçlü ilişkiler geliştirdiğine işaret eden Fidan, "Türkiye ile ilişkiler açısından hem Bingazi'de hem Trablus'ta çok ciddi büyük ilerleme var. Tarihi dostluğumuz, kardeşliğimiz ortada ama Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli, kaliteli çalışmalar da her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ediliyor, tasvip ediliyor. Dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim; artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var. Burada enerji kaynakları bol ve işçilik de ucuz.

Bana Fidan: Türkiye’nin Libya’nın bütünlüğünü destekleyen bir ülke olması takdir görüyor

Market erişimi de belli ürünler için kolay ve avantajlı. Aslında ciddi bir sanayi potansiyeli de var. Kısacası hem stratejik açıdan, güvenlik açısından, askeri açıdan hem de siyasi açıdan, ticari açıdan her iki tarafla da ilişkilerimizin fevkalade iyi olduğu bir dönemdeyiz. Ama bu iyi ilişkileri hem doğu ile hem batı ile ortaya koyduğumuz iyi ilişkileri iki tarafın da birleşmesi tek, egemen ve bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Libya'nın ardından Mısır'ı ziyaret edeceğini aktaran Fidan, "Mısır da hem Libya ile ilgili konuları beraber istişare ettiğimiz yakın bir müttefikimiz. Hem de bölgedeki diğer sorunları biliyorsunuz Filistin başlığı olmak üzere, Körfez başlığı olmak üzere çok yakından çalıştığımız bir dostumuz, müttefikimiz" dedi.

#TRABLUS #LİBYA #TÜRKİYE #HAKAN FİDAN

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