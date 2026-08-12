Bu fırsatın sabote edilmesine izin veremeyiz

11. Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende şunları kaydetti:

"Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine izin veremeyiz. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara geçit vermemeliyiz. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşıyor. Medya mensuplarımız başta olmak üzere kamuoyuna söz söyleyen her aktörün kullandığı dile, verdiği mesaja ve oluşturduğu etkiye özen göstermesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye hedefini sorumlulukla destekleyenler milletimizin vicdanında hak ettikleri yeri alacaktır."

Gazze'de İsrail zulmünün ateşkese rağmen bin günü aşkın süredir devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 270'in üzerinde gazetecinin İsrail saldırılarında şehit olduğunu hatırlattı. Yılmaz batı medyasını, "Katliamları haberleştirirken failleri perdeleyen bir dil kullandılar. Gezi olaylarında ülkemizde haftalarca kamp kuran bu kuruluşların gözünde 73 bin masum ve 270 gazeteci birer istatistiğe dönüştü" diye eleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan programa şu mesajı gönderdi: "Törenimizin Anadolu medyanız ve tüm basın camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül almaya hak kazanan kurumlarımızı ve medya mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bu isimleri belirleyen jüri üyelerimizi ayrıca kutluyorum. Sizlerin vasıtasıyla halkımızın doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için canla başla çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

YILIN FİKİR ADAMI ÖDÜLÜ SADIK ALBAYRAK'A

Törende Yılın Fikir Adamı ödülüne layık görülen gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın ödülünü A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın elinden aldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem "Yılın Ekonomi Yazarı", A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen "Yılın Genel Yayın Yönetmeni" seçilirken, jüri üyesi yazarımız Yavuz Donat da ödüle layık görüldü.