CHP Sözcüsü Sarı duyurdu: 5 ile yeni atama yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından basın mensuplarına MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 İLE ATAMA YAPILDI

Mutlak butlan kararından beri partiyi kongreye taşımak adına örgütsel düzenlemeler yaptıklarını belirten Sarı, "Bugün 5 ilimizde atama yaptık, 3 ilimizde de yetki verdik. Bugün için aldığımız kararlar doğrultusuna atadığımız 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar; Bolu ili için Ersan Türkoğlu, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz, Hatay için Derya Altınay, Sakarya için Songül Bulut ve Tokat için de Ender Ergün'ü atamış bulunuyoruz. Böylece yetki verdiğimiz 3 ille beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin il atamalarıyla ilgili süreci tamamlanmış oluyor" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN BU SORUNU BİR PARTİ MESELESİ GİBİ GÖRMEDİK"

Sarı, çerçeve yasaya ilişkin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından önemli olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını temenni etti. Sarı, "Bu konu gündeme geldiğinden beri son 2 yıldır da partimiz son derece yapıcı bir biçimde meselenin çözümü, terörün ortadan kaldırılması konusunda yapıcı bir çözüm, yapıcı bir tutum sergiledi. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir partiler üstü mesele gibi bir kamucu anlayış çerçevesinde bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Bu yasayı ve bu yasanın çerçevesini iç politikalarda parti menfaatleri açısından bir pazarlık unsuru olarak asla değerlendirmedik ve görmedik ve aynı tutumumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"EYLÜL AYININ BAŞLARINDA BİZ KONGRE TAKVİMİNİ KONGRELER TAKVİMİNİ İLAN EDİYOR OLACAĞIZ"

Sarı, atamaların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta il başkanları toplantısının yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Sarı, "İl başkanlarının atanmış olması örgütsel düzenlemelerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu illerle beraber bu il yönetimleriyle ortak bir biçimde ilçelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bir yandan peyderpey başladı, yapılacak. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde bunlar da tamamlanmış olacak. Kuvvetle muhtemel Eylül ayının başlarında biz kongre takvimini kongreler takvimini ilan ediyor olacağız. Onu da önümüzdeki hafta tam gün olarak belki sizinle paylaşma fırsatım olur. Biz başta söz verdiğimiz gibi bir olağanüstü kurultay yapamadığımız yerde en azından mahkemenin vereceği kararı beklerken parti içi yarışlar ve parti içi değerlendirmelerinin önünü kapatmamak için 'kongreleri başlatalım' iradesine uygun olarak ve en geç Eylül ayında da 'kongre takvimlerini ilan edelim ve kongrenin resmi başlangıçlarını yapalım' iradesine uygun olarak hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.