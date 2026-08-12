Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak anılan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda 467 oy gibi büyük bir çoğunlukla yasalaşmasını değerlendirdi. Çelik, elde edilen bu yüksek parlamenter desteğin, parlamentonun zayıfladığı yönündeki iddiaları geçersiz kıldığını ve terörün sonlandırılması kararlılığını simgelediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeye vurgu yapan Çelik, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda net bir yol haritasıyla hareket edildiğini açıkladı. Kabul edilen düzenleme sayesinde, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakması için gerekli yasal güvencenin sağlandığı belirtildi.
Çelik, "Çerçeve Yasa"nın 467 oyla yasalaşmasının Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacağını duyuran Çelik, "14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeye vurgu yapan Çelik, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda net bir yol haritasıyla hareket edildiğini açıkladı. Kabul edilen düzenleme sayesinde, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakması için gerekli yasal güvencenin sağlandığı belirtildi.
Çelik, "Çerçeve Yasa"nın 467 oyla yasalaşmasının Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacağını duyuran Çelik, "14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür" ifadelerine yer verdi.