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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti: Yeni Parti'ye destek mesajı

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti: Yeni Parti'ye destek mesajı

Son dakika haberleri... Rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıldır sürdürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İmamoğlu, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye destek mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2026 20:22 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2026 20:45

Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı dönmesi sonrası başlayan kaos Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurması ile farklı bir boyuta taşındı. 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçmesinin ardından gözler tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti.

"17 YILLIK ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM" Ekrem İmamoğlu beklenen açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" diyen İmamoğlu, "Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.