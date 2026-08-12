SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara’da! Başkan Erdoğan: Filistin’e destek insanlığın ortak sorumluluğu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör