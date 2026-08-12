Son dakika | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara’da: Başkan Erdoğan karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Abbas'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler alınacak. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.