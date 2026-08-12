TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç şeffaf bir şekilde işleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarihi bir sayıyla TBMM'de kabul edilen Çerçeve Yasa ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Kurtulmuş'un öne çıkan açıklamaları:

Komisyona 1 parti hariç herkes katıldı. Demokrasinin gücü böyle ölçülür. Komisyon demokratik araçlardan bir tanesi oldu ve toplumsal desteğin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Genel çerçeveye uygun bir yasadır. 467 çok nadir ulaşılan bir rakamdır. Milletin verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Geçen sene Gabar'a bu sene Cudi'ye gittim. Artık burada şenlikler yapılıyor. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.

Müzakereci demokrasinin tüm dinamiklerini çalıştırdık. Bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve halkımızın duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik komisyon ve yasa çalışmalarında bunu dikkate aldık.

Bu yasadan önce şehit ve gazi hakları için önemli bir yasayı Meclis'ten geçirdik ve herkes buna destek verdik. Barış ve kardeşliği sağlayacak bir yasa için çalıştık.

Bu yasa devlet ile etnik grubun barışması diye bir şey yoktur. Bu terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır.



Bir devlet aklı ile yürütülen bir süreç vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katkıları çok önemlidir.

Bölgemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Biz Türkiye olarak bölünmenin değil birleşmenin merkezi olmalıyız. Barış ve esenlik süreci tamamlandığında tüm dünyaya örnek olacaktır. Türkiye modeli olarak ders olarak okutulacaktır. Süreç şeffaf şekilde ilerleyecek. Devletin temel ilkeleriyle çelişki yoktur.

İç kaleyi tahkim etmemiz gerekir. Türkiye'nin terörle meşgul olmaması ve kaynaklarını buraya akıtmaması gerekir. Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden birlikteliği vardır. Varoluş mücadelemiz hep birlikte olmuştur.