Tek seçenek iki devletli çözüm

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11-13 Ağustos arasında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında bugün yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler, iki devletli çözüm hakkında fikir teatisinde bulunulacağını açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, Batı Şeria'yı ilhak projesine karşı uluslararası girişimler ve Netanyahu hükümetinin Filistinlileri sürgün etme yönünde adımlarının görüşmede masada olması bekleniyor.

KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Basına kapalı görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığı değerlendiriliyor.