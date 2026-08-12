Türkiye beyin göçü almaya başladı

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu (BDF) 2026, "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden 30 farklı milletten 400'ün üzerinde gencin katıldığı forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı "Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi" paneliyle yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de programa katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirterek ülkede yaklaşık 350 bin misafir öğrenci bulunduğunu söyledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Şu anda 30 milletten misafirin olduğu bir Genç Diplomasi Derneği forumunda bunun bir örneğini görmüş oluyoruz. Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var" dedi.

Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki etkisine dikkat çeken Erdoğan, "Gönül coğrafyamızın varlığı bir gerçek. Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Dünyası... Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünün gönül coğrafyamızdan gerçekleşmeye başladığını görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin deneyimlerine değinen Erdoğan, "Türkiye hem misafirperverliğiyle hem refah seviyesiyle hem üniversitelerinin kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke" diye konuştu.

GÜCÜMÜZÜN SİNYALİ

Bosphorus Diplomasi Forumu'nun önemine değinen Erdoğan, "Gençlerin dünyanın meselelerini farklı boyutlarıyla ele alması, dünyanın ve Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin birbirleriyle tanışması, belli ortak değerler etrafında bir araya gelmesi çok kıymetli. Bu durum Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün bugünden bir sinyalcisi olsa gerek" dedi.