12 maddelik çerçeve yasa kabul edilmişti! Terörsüz Türkiye sürecinde aşiretlerden destek

Merkezi Van'da bulunan ve Türkiye'de 25 ilde temsilciliği olan, 102 aşireti bünyesinde bulunduran Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan TBMM'de kabul edilen çerçeve yasaya destek geldi. Genel Başkan Rasim Aslan yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalışılan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik sürecin hukuki temellerini oluşturan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan tarihi çerçeve yasa "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni olumlu, stratejik ve hayırlı bir adım olarak görüyor, Kadim Aşiretler Federasyonu olarak bu iradeyi kararlılıkla destekliyoruz" dedi.

"KAPSAYICI VE ŞEFFAF BİR DİYALOGDUR"

Milli dayanışmayı hedefleyen gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiklerini söyleyen Rasim Aslan şöyle konuştu:

"Köklü tarihi mirasımız ve toplumsal sorumluluk bilincimizle; ülkemizin iç barışını, istikrarını ve refahını doğrudan ilgilendiren, milli dayanışmayı hedefleyen bu gelişmeleri büyük bir dikkat, hassasiyet ve umutla takip etmekteyiz. Yüzyıllardır bu topraklarda birlik ve beraberliğin en güçlü teminatı olan kadim aşiretlerin çatı kuruluşu olarak, toplumsal mutabakatı ve demokratik olgunluğu güçlendirecek her türlü yapıcı diyalog zeminini kıymetli buluyoruz. Devletimizin sorumluluk ve rehberliğinde şekillenen bu barış ve istikrar iradesine bundan sonra da katma değer sağlamaya hazır olduğumuzu beyan ederken; sürecin sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir başarıya ulaşması adına devlet ricalinden ve tüm paydaşlardan beklentilerimizi kamuoyunun takdirine sunarız. Bu beyan ve adımlar bir sonuç değil; ülkemizin bütün bileşenleriyle kardeşliği, birliği, huzuru, refahı, demokratikleşmeyi ve temel insani hukuk normlarını hayata geçirecek umut verici bir başlangıçtır. Kapsayıcı ve şeffaf bir diyalogdur. Sürecin; toplumun tüm dinamiklerini ve bölgenin köklü kanaat önderlerini kapsayacak şekilde, şeffaf ve rasyonel bir diyalog mekanizmasıyla yürütülmesini beklemekteyiz. Tüm yapısal adımların evrensel hukuk ilkeleri, anayasal güvenceler ve meşru siyaset zemini temelinde atılması, toplumsal, hukuksal hakların anayasal güvence altına alınması toplumsal güvenin tesisi için oldukça önemlidir. Sosyo-ekonomik kalkınma hamlesi ile güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesini destekleyecek; ülkemiz ve bölgemiz gençliğine istihdam sağlayacak, tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarını artıracak somut bir ekonomik kalkınma planının eş zamanlı olarak devreye alınmasını öngörüyoruz. Toplumsal uzlaşı ve gönül birliğimiz için geçmişin kırgınlıklarını onaracak, adaleti ve hakkaniyeti gözetecek toplumsal rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmesini; dil, kültür ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek yapıcı söylemlerin gönül birliğiyle savunulmasını talep ediyoruz."

'TOPLUMSAL SAĞDUYUYA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ'

Genel Başkan Rasim Aslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kadim Aşiretler Federasyonu, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü yapıcı rolü üstlenmeye, taraflar arasında köprü olmaya ve toplumsal sağduyuya katkı sunmaya hazırdır. Bu süreçte elini taşın altına koyan, barış ve kardeşlik iklimi için sorumluluk üstlenen ve irade gösteren tüm devlet adamlarımıza, siyasi aktörlere ve aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz. Müreffeh, kararlı ve kenetlenmiş bir Türkiye idealiyle, sürecin tüm paydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."

Haber Girişi Buse Sever - Editör