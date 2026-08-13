44 milyonu aldı yerine ilaç koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent'in 'Gazze'ye yardım' temasını nasıl suistimal ettiği gözler önüne serildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, derneğe ait 44 milyon TL, alınan yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrildi.

Paranın çekilmesinden altınların muhafaza edileceği banka kasasının anahtarına kadar tüm yetki geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Haluk Levent'e verilirken, polis ve kayyım heyeti eşliğinde açılan kasadan altın yerine soğuk algınlığı ilacı, vitamin ve kitap çıktı.

LEVENT TEK YETKİLİ

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Ocak 2026'da dikkat çeken kararlara imza attı.

Buna göre 14 Ocak 2026 (Karar No: 2026/3): Dernek hesabındaki 44 milyon TL'nin enflasyondan korunması gerekçesiyle önce ABD dolarına, ardından altına çevrilmesi kararlaştırıldı. Dövizi fiziken teslim almaya Haluk Levent yetkili kılındı. 14 Ocak 2026 (Karar No: 2026/4): Satın alınacak altınların muhafazası için kiralık kasa tutulması ve kasanın tek anahtarının Haluk Levent'e verilmesi kararlaştırıldı. 16 Ocak 2026 (Karar No: 2026/5): Fiziki 1 milyon dolar ile kuyumcudan altın alımı yetkisi yine Haluk Levent'e devredildi.

"GAZZE" AÇIKLAMASI

Soruşturmanın en kritik halkasını banka transferindeki açıklama oluşturdu. 14 Ocak 2026'da dernek hesabından bir döviz bürosuna yapılan 44 milyon TL'lik havaleye "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" notu düşüldü. Dosyadaki tespitlere göre, döviz bürosundan temin edilen 1 milyon dolar nakit para Haluk Levent tarafından bizzat teslim alındı. İki gün sonra bu para fiziki altına dönüştürüldü ve VakıfBank Feriköy Şubesi'ndeki kiralık kasaya koyulması gerekiyordu.

İLAÇ VE KİTAP ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, 6 Ağustos 2026'da kiralık kasanın açılması talimatını verdi. Polis, kuyumcu bilirkişisi ve kayyum heyeti huzurunda video kaydı alınarak açılan kasadan çıkanlar şoke etti. 44 milyon TL değerindeki altının bulunması gereken kasadan sadece şunlar çıktı: 1 kutu Tylolhot,1 kutu vitamin hapı, 2 kutu ilaç, 1 adet kitap. Savcılık, dernek kasasından buharlaşan 44 milyon TL, 1 milyon dolar ve bunlarla alınan fiziki altınların kimlerin tasarrufuna geçtiğini belirlemek üzere çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

GAZZE KONSERİ PARALARI DA MEÇHUL

Savcılık geçtiğimiz haftalarda da Haluk Levent'in Ahbap Derneği çatısı altında ünlü sanatçılarla birlikte yaptığı 2023 yılındaki 'Gazze'ye yardım' temalı konserden elde edilen gelirin nereye harcandığını da mercek altına almıştı. Konserde yer alan Gülben Ergen verdiği ifadede, "Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim" demişti.

PİŞMANLAR KERVANINA KATILDI

Ahbap Derneği'ne yardım yapılması için yönlendirme yapan ünlüler ifade vermeye devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah'ın da 10 Ağustos'ta savcılığa ifade verdiği ortaya çıktı. Abdullah, soruşturmada tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak, yardımlar için koordinasyon sağladığını belirtti. Abdullah, "Bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim ancak durumun tam aksi olduğunu, iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" diye konuştu.