Bakan Bolat’tan Suriye’ye destek mesajı: Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünüz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında, parkın 1200 araç kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Tesisin ihtiyaçtan dolayın 3 ay önce hizmete alındığını belirten Bolat, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde can kaybı, yaralı sayısı ve fiziki yıkım anlamında en büyük zararı görmüş kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

Suriye'de ise 20 ayda asayişiyle çalışan organlarıyla, kurumlarıyla, özel sektörüyle halkının özgürlüğü, bağımsızlığı doya doya tattığı yeni bir devlet ve ülkenin doğduğunu belirten Bolat, "Bunları niye söylüyorum? Çünkü iki dost ve kardeş ülke olarak 1000 yıldan fazla aynı coğrafyada yaşayıp komşu, dost kardeş olup aynı tarihte yer almış olup ve din kardeşi olup da bu başarıları bu güzellikleri yeniden yaşayabilmek hepimizi çok çok mutlu ediyor. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, Suriye'nin büyük acılardan sonra yeniden ayakları üzerinde durduğunu ve güçlendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir şekilde ilerliyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti ve milleti olarak, halkı olarak kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz ve bütün gücümüzle, onlarla işbirliği içindeyiz. Siyasi, ekonomik, diplomatik, kültürel, eğitim, ticaret, yatırım her alanda gerçekten ilerliyoruz." dedi.

Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunu vurgulayan Bolat, bu koridorun Basra Körfezi'nin güneyinden başladığını Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir yol olduğunu dile getirdi.

Körfez hadiselerinin altıncı ayını dolduracağını belirten Bolat, "Bu acı yıkım ve savaştan sonra şu da ortaya çıktı ki sadece Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmak oldukça riskli. Hepimiz için bölge ülkeleri için. O zaman karadan da kara yolları, demir yolları, enerji, boru hatlarına büyük bir ihtiyaç var. İşte bu bölgedeki dost ve kardeş ülkeler bunlar üzerinde harıl harıl çalışıyorlar." ifadesini kullandı.