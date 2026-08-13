Bakan Fidan: Gazze’de daha ciddi tedbirler alınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdulati ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan ve Abdulati görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağız. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece Gazze'yi Orta Doğu'yu ve bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici politika. ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını temenni ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Şeridi'nde daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda Mısır ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Mekke ittifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör