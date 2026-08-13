Bakan Göktaş: “Şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz”

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabulüne ilişkin paylaşımda bulundu.



Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi kabulüne eşlik ettik. Vatanımız uğruna nice zorluğa göğüs geren kahramanlarımızı da bizlere emanet ettikleri ailelerini de kalbimizin en müstesna yerinde taşıyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmayı, kıymetli ailelerinin yanında durmayı borç biliyoruz. Rabbim birliğimizi pekiştirsin, beraberliğimizi daim eylesin."