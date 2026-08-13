Bakan Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret etti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Gürlek yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin, “Bu yasanın aynı zamanda da vatandaş nezdinde anlatılması lazım. Burada size çok görev düşüyor. Özellikle Trabzon vatansever, milliyetçi bir şehir. Ama sonuçta bu yasayla Türkiye kazanıyor.” dedi.

Bakan Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret etti!
AA

AK Parti teşkilatları olarak çalışmaları gerektiğini belirten Gürlek, "Trabzon'da gördüğüm kadarıyla bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve her kademede bir uyum var. Uyum olduğu zaman başarı oluyor. İnsanların gönüllerine girmemiz lazım.

Bakan Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret etti!

Zaten AK Parti bir gönül partisi. Biz sokaktan, mahalleden geldik. AK Parti feodal yapıyı, feodaliteyi kıran bir parti." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Orta Doğu'da artık oyun kurucu olduğuna işaret eden Gürlek, bölgedeki savaşlarda Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti.

Bakan Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret etti!

Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ise "Bu yasanın aynı zamanda da vatandaş nezdinde anlatılması lazım. Burada size çok görev düşüyor. Özellikle Trabzon vatansever, milliyetçi bir şehir. Ama sonuçta bu yasayla Türkiye kazanıyor.

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Bakan Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret etti!

Yıllardan beri süre gelen terörü bitiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu. Şehit yakınları ve gazileri incitecek bir düzenleme yapmadıklarını vurgulayan Gürlek, Türkiye refaha erişeceğinin altını çizdi.

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