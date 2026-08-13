Bakan Gürlek’ten Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuna ilişkin açıklama: Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon

"BURADA KESİNLİKLE DİNİ BİR GÖRÜŞE, DİNİ BİR CEMAATE KARŞI BİR OPERASYON YOK"

Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Bugün Trabzon ziyareti sebebiyle buradayız. Ziyaretimiz çok güzel geçiyor. Adliyemizi, valiliğimizi ve parti teşkilatımızı ziyaret ettik. İnşallah akşam ziyaretlerimizi sonlandıracağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanuna muhalefet gibi suçlarından dolayı Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Uzun süredir takip edilen, çalışılan bir dosyaydı" diye konuştu.