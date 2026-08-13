Başkan Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor!

Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti.

Saat 16.00'da Beştepe'de başlayan görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunuyor. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan "çerçeve yasa" ana gündem maddesi olacak. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Beştepe'deki görüşme kamuoyunda " çerçeve yasa " olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, Meclis'te rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olacak.

GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beştepe'deki görüşmeye kısa bir süre kala gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, bu görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var. Bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız." demişti.

"UMARIM EN KISA ZAMANDA SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Buldan sözlerine şunları eklemişti.:

"Görüşmede, bugün yaşananların, beklentilerin, olması gerekenlerin hepsinin olacağını ifade etmek isteriz. Belli bir aşamadan sonra önemli bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde yol almayız. Süreç enfekte edilmemeli. Umarım en kısa zamanda sonuca ulaşırız."