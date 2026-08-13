Başkan Erdoğan’a Kürtçe teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik eşik aşıldı.

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaştı.

BARIŞIN MİMARI

Sürecin arkasında durarak güçlü liderliğini bir kez daha gösteren Erdoğan, bölgede 'Barışın Mimarı' olarak görülürken, bölge halkı Erdoğan'ın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolu üzeri ile bazı noktalara 'Gelek sıpas Reis/ çok teşekkür ederim Reis, aşti bi xerbe/barış hayırlı olsun, brati her tim be/ kardeşlik her zaman' yazılı Cumhurbaşkanı'nın resminin de yer aldığı dev 'Kardeşlik Yüzyılı' afişi asıldı.

DÜNYA LİDERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinin Diyarbakırlıların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye değil, bir dünya lideri olduğunu söyledi.