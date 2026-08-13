Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik olan Çerçeve Yasa'nın Meclis'te 467 oy ile kabul edilmesini tarihi bir adım olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye’nin menziline ulaşması hayati önemdedir. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, Beytepe'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için görevlerini vazife eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimiz bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte bereketli ömürler diliyorum.
Bugün subay ve astsubaylarımız da bu zincirin son halkasıdır. Modern ve kaliteli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla tamamlayan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum.
Bugün 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle gurur duyuyorum.
Sizler yalnızca ailelerinizin değik bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünlerin birikimlerini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum.
Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyorum.
"HEDEFLERİMİZE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Türkiye olarak güç tazeliyoruz, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içerisinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle ve coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler bu Türkiye'yi çok daha güçlü hale getireceksiniz.