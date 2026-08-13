Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz

Başkan Erdoğan, Beytepe'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için görevlerini vazife eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimiz bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte bereketli ömürler diliyorum.

Bugün subay ve astsubaylarımız da bu zincirin son halkasıdır. Modern ve kaliteli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla tamamlayan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum.