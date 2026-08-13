Çeyrek asra özel taş plak ve gazete
AK Parti, yarın Başkent Millet Bahçesi'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 25'inci kuruluş yıldönümünü yüz binlerce vatandaşla birlikte kutlayacak. "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" sloganı ile yürütülen yıldönümü hazırlıklarında sona geldi. Millet bahçesini dev sahne kuruldu. Gökyüzünde yüzlerce drone ile AK Parti'nin 25 yıllık hizmetleri anlatılacak. AK Parti'nin 25 yılına özel Erdoğan'ın okuduğu şiirlerin olduğu taş plakla eser ve hizmetlerin anlatıldığı 25 sayfalık gazete de hazırlandı.