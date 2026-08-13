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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan AK Parti’nin 25’inci yıl dönümü mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan AK Parti’nin 25’inci yıl dönümü mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. "Daha güvenli, istikrarlı ve adaletin hakim olduğu bir bölge ve dünya için Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve tecrübeli liderliğinde gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." diyen Yılmaz, “Terör gündemini kalıcı şekilde geride bırakmış bir ülke olarak, milli birlik ve dayanışma içinde hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 21:47

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çeyrek asra ulaşan adalet ve kalkınma mücadelesine samimiyetle katkı sunan herkese şükran borçlu olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çeyrek asra, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözü damgasını vurmuştur. Bugün 1,6 trilyon doları aşan ekonomisi, vesayet yapılarından ve yasaklardan kurtulmuş demokrasisi, istikrarı teminat altına alan yönetim yapısı, güçlü sosyal bünyesi ve uluslararası saygınlığı ile Türkiye Cumhuriyeti yeni bir eşiktedir. Türkiye Yüzyılı bu sağlam zeminde yükselecektir. Terör gündemini kalıcı şekilde geride bırakmış bir ülke olarak, milli birlik ve dayanışma içinde hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz.