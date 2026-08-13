Gazze’nin işgaline kayıtsız kalmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de işgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. BM verilerine göre sadece 2026 yılında yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi, 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Abbas'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde görüştük.

Filistin'de gerçekleştirilecek seçimlerin Filistinli kardeşlerimizin arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN KARARLIYIZ

Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

İSRAİL ÇÖZÜMSÜZLÜK İSTİYOR

Gazze'de tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bu süreç, daha önce söylediğim gibi, kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

NETANYAHU NE YAPARSA YAPSIN BAŞARAMAYACAK

Bugünkü görüşmemizde Mescid-i Aksa ve El Halil'de Filistin topraklarında saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekânlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı, bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar.

ABBAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için, Gazzelilere insani yardımda bulunduğu, Filistinli öğrencilere ev sahipliği yaptığı ve hastaları ve yaralıları tedavi ettiği için teşekkür ederim. Başkan Erdoğan ile bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında çok önemli ve verimli görüşmeler yaptık. İkili diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık. Adil bir barış ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir. Bu hedefin uluslararası kanunlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi önemli.

MEKKE ANLAŞMASI ÜMMET İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması çok önemli. Temenni ederim ki, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.