İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimi operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

"Diyarbakır'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 5,7 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 247 bin 145 Kök Kenevir ve Skunk imha edildi.

5 İLÇEDE OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde; 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda; 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildiği 24 kg esrar ele geçirildi. 17 şüpheli zehir tacirinin yakalandığı duyuruldu.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör